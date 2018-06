Série ‘O Alienista’ é suspense perturbador

Está com receio de começar a acompanhar a série O Alienista? Bobagem, comece já, pois a produção original da Netflix vale muito a pena. Baseada na obra do escritor americano Caleb Carr, está em sua primeira temporada e, infelizmente, ainda não há confirmação de virem mais. Mas isso não é problema, pois a história desses dez episódios é instigante e tem começo, meio e fim.

A trama se desenvolve na Nova York de 1896 e, logo no primeiro capítulo, tem início uma série de assassinatos, com extremos de crueldade. O alvo do criminoso são meninos que vivem na prostituição, que são pegos e mortos, tendo partes do corpo decepadas e olhos arrancados.

A partir daí, entra em cena o psicólogo Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), conhecido como alienista, que é um especialista em lidar com pessoas que sofrem de doenças mentais. Ele não estará sozinho nessa investigação. Terá ao seu lado o ilustrador do The New York Times John Moore (Luke Evans) e a secretária do delegado, Sara Howard (Dakota Fanning).

O dr. Kreizler contará ainda com a ajuda de dois investigadores, os irmãos Marcus (Douglas Smith) e Lucius Isaacson (Matthew Shear), que serão peças importantes na solução dos casos, ao fazerem a autópsia dos corpos. Além de ter o apoio do comissário de polícia Theodore Roosevelt (Brian Geraghty), um homem íntegro e disposto a bancar o grupo nas investigações, se impondo a seus pares, que são, em sua maioria, corruptos.

Toda a história, desde o início, é puro suspense cercado de tensão, com ótimas atuações do elenco como um todo. Com a conivência do comissão, o alienista e seu grupo fazem de tudo para chegar ao serial killer, mas não será uma tarefa das mais fáceis, pois tudo leva a crer que se trata de algum nome da alta sociedade. Claro que isso fará com que a própria polícia tente frustrar as investigações.

A HBO exibe, a partir de segunda-feira, 11, às 22h, o documentário Tempestade de Metanfetamina, que apresenta uma investigação sobre a luta diária contra o tráfico dessa substância em alguns locais dos Estados Unidos. A proposta principal é mostrar como se dá o combate policial aos cartéis sofisticados e contar a história dos usuários e pequenos traficantes, que, por diversos motivos, entram nesse ciclo interminável de pobreza e encarceramento.

A oitava temporada da série The Big Bang Theory estreia neste sábado, 9, às 18h30, no SBT.