Pompeia, bairro na zona oeste de São Paulo, ganha Livraria Miúda – e isso é só o início

Até pouco tempo atrás, quem caminhava pela Rua Coronel Melo de Oliveira, entre as Ruas Doutor Augusto de Miranda e Raul Pompeia, na Pompeia, zona oeste de São Paulo, passava por sucessivas casinhas dos anos 40, todas parecidas uma com a outra. Mas isso ficou para trás. Passe pelo local agora e você verá uma bem colorida – azul, rosa, laranja e amarelo – com a placa Miúda, Livraria e Café. Entre, você não vai se arrepender.

Idealizada ao longo de anos pelas professoras Júlia Souto e Tereza Grimaldi, a Miúda abriu as portas neste sábado chuvoso, 16, com as estantes forradas de livros, papel pardo e carimbos para os embrulhos, café quentinho e muitos sonhos à vista. “A narrativa principal é a literatura para a infância, mas queremos ser um espaço cultural, um lugar de encontro, de formação”, diz Júlia, antecipando os passos já ensaiados.

Tereza conta que conheceu Júlia em uma escola onde lecionaram juntas. “Foi pela escola e pelas crianças que cheguei aos livros”, afirma ela, professora de artes visuais que também trabalhou em educativo de museus, em meio aos cerca de 2 mil títulos que recheiam a sua Miúda.

Na Miúda, a palavra central é bibliodiversidade, a diversidade cultural aplicada ao universo dos livros. “Queremos que meninos, meninas e menines se sintam representados e quem é do livro também. Vamos dar espaço para autores, ilustradores e editoras em sua diversidade, sejam grandes ou pequenos”, fala Júlia.

Na Miúda, não há separação por faixa etária: os livros são agrupados por temas, por ideias, por conceitos. Há prateleiras, por exemplo, para família, monstros, medo. Há também espaço para poesia, livro-imagem e para alguns autores muito especiais, como Ana Maria Machado e Roger Mello.

Serviço

Miúda, Livraria e Café

Rua Coronel Melo de Oliveira, 766 – Pompeia

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 11h às 19h