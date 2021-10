Neste dia das crianças, conheça a livraria Pé de Livro e cinco livros incríveis

O colorido da vitrine logo chama a atenção por quem passa pelo número 298 da Rua Tucuna, na Pompeia, em São Paulo. Bonecas de pano dão a mão como numa roda, sobre livro de autores e ilustradores incríveis da chamada literatura infantil, ou para a infância, como os especialistas chamam hoje em dia. Afinal, quem disse que os livros classificados como infantis são apenas para as crianças?

Nascida há dois meses, a livraria Pé de Livro é um respiro em um mundo dominado por compras pelas internet, a apenas um clique. As prateleiras deslizam até o teto da casa, de 50 metros quadrados e pé direto alto. E por elas se espalham os cerca de 1,5 mil livros, escolhidos com esmero pelo meu colega jornalista Alfredo Caseiro, que, com a filha Camila, de 18 anos, desbrava com a literatura uma nova da fase da vida. No fundo da livraria há uma ilustração de 4 metros de altura de Rafael Coutinho, inspirada na história do Barão de Munchausen.

Apaixonado por livros desde criança, Alfredo já procurava outros caminhos, mais significativos, quando veio a pandemia. Ao longo dos meses de isolamento, passou a pesquisar títulos, autores e a sonhar com o espaço, que tem ainda um mezanino, onde ficarão os contadores de histórias.

Alguns detalhes fazem da Pé de Livro um lugar especial. Os livros não estão separados por faixa etária – mesmo crianças com a mesma idade são muito diferentes e podem se encantar por qualquer obra, não é mesmo? Há plaquinhas que ajudam os leitores a entender a divisão: pessoas inspiradoras, livros de tirar o fôlego, poesia, etc. Diferentemente do que ocorre nas livrarias, é possível ver as capas do livros – e não a lombada. Perfeito para crianças – e adultos! Repare também que obras de pequenas editoras têm o mesmo destaque do que o das grandes: o que vale aqui é a qualidade. Também adorei a ideia do carrinho pensado para os livros premiados.

Fora tudo isso, Alfredo é certeiro nas suas escolhas: “Também criei espaços para priorizar livros antirracistas, feministas e de literatura indígena”. Não é o máximo?

Para o dia das crianças, pedi para ele sugerir para os leitores do Estante de Letrinhas cinco livros incríveis que a gente encontra nas prateleiras da Pé de Livro. Aqui estão eles:

Serviço

Livraria Pé de Livro

Rua Tucuna, 289 – Pompeia

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 10h às 19h