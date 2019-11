Scott Stapp e encontro de Ritchie e Black Tie estão entre os shows de domingo (17/11)

Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto

O projeto ‘Valencianas II’ conta com releituras de ‘Táxi Lunar’, ‘Tesoura do Desejo’ e ‘Pelas Ruas Que Andei’. Rodrigo Toffolo é o regente e Mateus Freire assina os arranjos. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (17), 17h. Grátis

Josyara

A cantora e compositora baiana mostra, no formato voz e o violão, canções de seu segundo disco de carreira, ‘Mansa Fúria’ (2018), no qual mistura influências do sertão e da metrópole. Sesc Itaquera. Praça de Eventos . Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (17), 15h30. Grátis.

Lia Paris

Fundindo MPB, soul e trip hop, a cantora, compositora e performer faz show do álbum ‘Multiverso’, que lançou este ano. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (17), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Braz

O álbum ‘Canto Guerreiro, Levantados do Chão’ marca os 50 anos de nascimento do cantor. O trabalho conta com músicas de Chico Buarque, Gilberto Gil, entre outros. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (15), sáb. (16) e dom. (17), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir de 9h do dia do show).

Ritchie & Black Tie

Ao lado do grupo, o cantor de ‘Menina Veneno’ lança o álbum ‘Ritchie & Black Tie – Wild World: Canções de Cat Stevens’. O trabalho homenageia o compositor de ‘Father And Son’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Scott Stapp

Ex-vocalista do Creed, o americano faz show do álbum solo ‘The Space Between the Shadows’ (2019). Além de músicas do projeto solo, ele também apresenta sucessos de sua antiga banda. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (17), 18h (abertura). R$ 280/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.