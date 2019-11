Popload Festival e show gratuito de Alceu Valença com orquestra passam por São Paulo esta semana

Com mais de dez horas de música, o Popload Festival chega ao sétimo ano trazendo pela primeira vez a São Paulo uma lenda da música internacional: ao lado de sua banda, Patti Smith passa por diversas fases da carreira – ela também faz uma apresentação solo beneficente no sábado (16), com ingressos já esgotados.

Substituindo a banda americana Beirut, que cancelou a participação no evento, a banda Cansei de Ser Sexy está de volta aos palcos, após hiato de cinco anos. O quarteto que tem à frente a cantora Lovefoxxx mostra o mix de pop, rock e eletrônico que fez com que o grupo fosse um dos mais celebrados dos anos 2000, conquistando fama internacional.

Outros artistas chegam ao festival pouco depois de lançarem álbuns. Banda que conta com Jack White na formação, o The Raconteurs soltou ‘Help Us Stranger’ em junho. Já a sueca Tove Lo, que aposta na sonoridade eletrônica, colheu elogios por ‘Sunshine Kitty’, que saiu há dois meses.

O evento também conta com shows de Hot Chip, Khruangbin, Little Simz e Boy Pablo, além de celebrar a música da Bahia com as apresentações do tradicional bloco afro Ilê Ayiê e da cantora e compositora Luedji Luna.

ONDE: Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. QUANDO: 6ª (15), 11h (abertura dos portões, 10h). QUANTO: R$ 380/R$ 800. Vendas pelo site: www.ticketload.com

Há nove anos, a obra tão pernambucana e ao mesmo tempo universal de Alceu Valença passava pela primeira vez pelo filtro da Orquestra Ouro Preto no show ‘Valencianas’, com participação do cantor e compositor. Sucessos como ‘Coração Bobo’ e ‘Anunciação’ se encaixaram na moldura da música clássica. Agora, o espetáculo ganha continuação. O projeto ‘Valencianas II’ conta com releituras de ‘Táxi Lunar’, ‘Tesoura do Desejo’ e ‘Pelas Ruas Que Andei’. Rodrigo Toffolo é o regente e Mateus Freire assina os arranjos. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (17), 17h. Grátis.