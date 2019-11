Osesp com obras de Mozart e ‘Ópera La Bohème’ são opções do roteiro de música clássica

O Anel sem Palavras

A Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regência de Roberto Minczuk, e com a participação da pianista russo-americana Olga Kern, mostra concerto com obras dos compositores Sergei Rachmaninof, Richard Wagner e Lorin Maazel. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (30), 20h; dom. (1º), 17h. R$ 30/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.



Cristian Budu



Encerrando a programação do projeto Música de Câmara, o pianista brasileiro se apresenta o recital solo ‘O Romantismo e suas dualidades’, com obras de Chopin, Beethoven, Schumann e Liszt. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 4ª (4), 20h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial Escola do Auditório

Os grupos de formação da Escola do Auditório Ibirapuera apresentam espetáculo que tem como tema a Era dos Festivais. Os cantores Fabiana Cozza, Rubi e Vanessa Moreno fazem participação especial. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (30) e dom. (1º), 17h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Karabtchevsky e Szot

Sob regência do maestro Isaac Karabtchevsky, o barítono Paulo Szot interpreta obras de Mozart, acompanhado das sopranos Anna Carolina Moura e Clarissa Cabral. Sala São Paulo (1.148 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3367-9500. 6ª (29), 20h30; sáb. (30), 16h30. R$ 55/ R$ 230. Cc e Cd: todos.

Ópera La Bohème

A Orquestra Acadêmica de São Paulo e o Coral da Cidade apresentam a clássica obra de Giacomo Puccini. A direção é de Rodolfo García Vázquez, da companhia de teatro Os Satyros. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (30), 20h30; dom. (1º), 19h; 7/12, 20h30; 8/12; 19h. R$ 100/R$ 200. Cc. e Cd.: todos.

Orquestra Theatro São Pedro

A orquestra recebe o maestro Tobias Volkmann para um programa comemorativo do bicentenário do compositor francês Jacques Offenbach, com a participação dos solistas Ludmilla Bauerfeldt (soprano), Denise de Freitas (mezzo-soprano), Giovanni Tristacci (tenor) e Michel de Souza (barítono). Theatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, Campos Elísios, 3661-6600. Sáb (30), 20h; dom. (1º), 17h. R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Karabtchevsky e Szot

Sob regência do maestro Isaac Karabtchevsky, o barítono Paulo Szot interpreta obras de Mozart, acompanhado das sopranos Anna Carolina Moura e Clarissa Cabral. Sala São Paulo (1.148 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3367-9500. 6º (29), 20h30; sáb. (30), 16h30. R$ 55/ R$ 230. Cc e Cd: todos.

Osesp: Prieto e De Maistre

Dentro da temporada da Osesp, o regente Carlos Miguel Prieto, acompanhado do harpista francês Xavier de Maistre, apresenta concerto com obras dos compositores Claudio Santoro, Alberto Ginastera e Dmitri Shostakovich. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (5) e 6/12, 20h30; 7/12, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.