Ana Carolina, Eva Wilma e Arnaldo Antunes estão entre as opções de shows da semana

Ana Carolina

A cantora volta à cidade com a turnê ‘Fogueira em Alto Mar’, derivada do álbum homônimo no qual lançou músicas como ‘Canção Antiga’ e ‘Não Tem no Mapa’. No palco, ela também canta músicas que gravou ao longo da carreira e outras inéditas na sua voz. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (30), 22h; dom. (1º), 20h. R$ 119/ R$ 309. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eva Wilma

A atriz apresenta ‘Casos e Canções’, espetáculo em que canta sua vida e memórias ao lado do filho, o cantor e violonista John Herbert Jr., e do pianista e cantor William Paiva. Entre as músicas que escolheu, estão ‘Felicidade”, de Lupicínio Rodrigues, e ‘Saudosa Maloca, de Adoniram Barbosa. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje (29) e sáb. (30), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arnaldo Antunes

O cantor e compositor apresenta ‘RSTUVXZ’, show do seu mais recente disco. No repertório, músicas como ‘Fora de Si’, ‘Televisão’ e ‘Alegria’ Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (22), 22h. R$ 80/R$ 140. Cc.: D, M e V. Cd.: todos

