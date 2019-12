Osesp com obras de Beethoven e Concertos de Natal estão entre as atrações de música clássica

Concertos de Natal

O Coral La Capella Divina, regido pelo maestro Sérgio Assumpção, apresenta canções em clima natalino, além de composições que integram o gênero Negro Spirituals, que serão acompanhadas por piano eletrônico e trompetes. Entre as canções do repertório estão ‘Boas Festas’ e ‘Hallelujah!’. Centro Cultural Banco do Brasil (200 lug.). Área Externa. R. Álvares Penteado, 112, esquina com a Rua da Quitanda, metrô Sé, 3113-3651. 5ª (12), 13/12, 19/12 e 20/12, 13h e 17h. Grátis.

Duo de Piano e Violoncelo

Fabricio Rodrigues, no violoncelo e Alexsander Ribeiro de Lara, no piano, interpretam ‘Sonata em lá maior opus 69’, de Beethoven, e ‘Sonata número 1 em Mi menor’, de Brahms. Teatro São Pedro. Hall. R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Dom. (8), 11h. Grátis.

Os Escolhidos

Formado por jovens refugiados da República Democrática do Congo, o grupo apresenta repertório cantado em cinco línguas – kikongo, lingala, swahili, tchiluba e português – que percorre diversos aspectos culturais africanos. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (7), 19h. Grátis.

Orfeu e Eurídice

A Orquestra Experimental de Repertório e o Opera Studio, com regência de Gabriel Rhein-Schirato, fazem uma apresentação da ópera composta por Christoph Gluck. Praça das Artes. Área de Convivência. Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. Sáb. (7), 17h. Grátis (retirar ingresso 1 h antes).

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

Sob regência de Cláudio Cruz, a orquestra apresenta a Sinfonia nº 7 em Mi Menor, do compositor Gustav Mahler. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3777-9721. Dom. (8), 16h. R$ 30.

Osesp: Todo juntos – uma ode à alegria

Sob a regência de Marin Alsop, o concerto traz obras de Beethoven, como a Sinfonia nº 9 em Ré Menor. Com a participação de Camila Titinger (soprano) e Paulo Mandarino (tenor). Haverá transmissão online em bit.ly/osespvid. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (12) e 13/12, 20h30; 14/12, 16h30; 15/12, 16h. R$ 55/R$ 230 (esgotado).

Osesp: Prieto e De Maistre

Dentro da temporada da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), o regente Carlos Miguel Prieto, acompanhado o harpista Xavier De Maistre, apresentam concerto com obras de Claudio Santoro, Alberto Ginastera e Dmitri Shostakovich. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (6), 20h30; sáb. (7), 16h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira o roteiro de shows