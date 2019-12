Norah Jones, Francis Hime e Zeca Baleiro estão entre as opções de shows da semana

Norah Jones

+ A cantora americana volta ao país quase dez anos depois para apresentar a turnê de seu mais recente álbum, ‘Begin Again’. O cantor Jesse Harris, autor do hit ‘Don’t Know Why’, faz a abertura nos dois dias. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (8), 20h30; 2ª (9), 21h30. R$ 300/R$ 740.

Francis Hime

+ Coautor de clássicos da música brasileira, como ‘Atrás da Porta’, com Chico Buarque, e ‘Sem Mais Adeus’ com Vinicius de Moraes, Francis faz três shows para o lançamento de seu novo álbum. Batizado de ‘Hoje’, o trabalho comemora os 80 anos do compositor com um repertório inédito que inclui ‘Desdenhosa’, parceria com Hermínio Bello de Carvalho, e ‘Mais Sagrado’, composta com Ana Terra. As apresentações contarão com as participações, de Lenine, Zélia Duncan e Zé Renato, hoje (6); Dori Caymmi, Leila Pinheiro e Mônica Salmaso, sábado (7); e Toquinho, Olivia Hime e Sergio Santos, domingo (8). Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 15/R$ 50.

Zeca Baleiro

+ O cantor e compositor apresenta o show ‘Forró do Safadinho’. Acompanhado do Trio Furazóio, ele toca forrós autorais, alguns feitos em parceria com Anastácia, além de versões para clássicos compostos por Genival Lacerda, Luiz Gonzaga, João do Vale, Dominguinhos, Gordurinha, entre outros. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 4ª (11), 20h30. R$ 60.

Mariana Aydar, Marcelo Jeneci e Felipe Cordeiro

+ O cantores mostram que, apesar de seguirem caminhos distintos ao longo de suas carreiras, têm em comum a paixão pelo forró. Por isso, eles se unem para fazer um grande baile no qual cantam grandes clássicos do gênero para colocar o público para dançar. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 6ª (6), 23h59. R$ 50.

