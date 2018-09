Exposição em São Paulo propõe imersão por bibliotecas ao redor do mundo

Para as celebrações do 10º aniversário da Biblioteca e Arquivos Nacionais de Quebec, o multiartista canadense Robert Lepage concebeu, em 2016, a exposição imersiva A Biblioteca à Noite. Inspirada na obra do argentino Alberto Manguel, que também participou da concepção, a mostra já passou pela França e chega agora ao Brasil.

Ao percorrê-la, em meio a uma experiência cenográfica e virtual que busca revelar o lado mítico e filosófico das bibliotecas, os visitantes poderão realizar uma ‘viagem’ por dez desses espaços ao redor do mundo. Antes, porém, o público confere uma reprodução da biblioteca do próprio Manguel (‘discípulo’ de Borges, o escritor chegou a dirigir a Biblioteca Nacional da Argentina).

A partir de realidade virtual, os visitantes podem, depois, explorar locais como a Biblioteca da Abadia de Admont, na Áustria; a Biblioteca do Congresso Americano; e a de Sainte-Geneviève, em Paris. Do mesmo modo, será possível ‘visitar’ locais fictícios como a Biblioteca de Nautilus, presente na obra de Julio Verne.

Além da exposição, Lepage apresenta, no Sesc Pinheiros, o espetáculo ‘887’, que explora o universo das memórias.

ONDE: Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. QUANDO: Inauguração: 4ª (3). 10h30/21h (dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Até 10/2/2019. QUANTO: Grátis.

Contragolpes: Obras Recentes de Biba Rigo, Cláudio Caropreso e Francisco Maringelli

Com curadoria de Eduardo Besen, a mostra reúne xilogravuras e monotipias dos três artistas, marcadas pela crítica ao mundo contemporâneo. Galeria Gravura Brasileira. R. Ásia, 219, Cerqueira César, 3624-0301. Inauguração: 2ª (1º). 2ª a 6ª, 12h/18h (outros horários, mediante agendamento). Grátis. Até 23/11.

João Câmara

O artista visual apresenta uma série de 15 pinturas digitais inéditas, que perpassam temas como o imaginário da literatura e a sedução visual do cinema. Face Gabinete de Arte. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3813-7330. Inauguração: sáb. (29). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 10/11.

Luz e Arte

A mostra reúne instalações de artistas que usam a luz como elemento principal. Gisela Motta e Leandro Lima apresentam ‘Entreter e Não Ter’, que remete a um pequeno parque de diversões. Já os italianos do None Collective exibem ‘No Strata’, que propõe uma jornada por meio de uma ‘floresta tecnológica’. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. Inauguração: 3ª (2). 9h/20h (dom., 9h/ 19h; fecha 2ª). R$ 20. Até 6/1/2019.

Machado de Assis na BBM: Primeiras Edições e Raridades

Buscando destacar a variedade da obra do escritor, a mostra reúne 108 itens, que incluem 17 periódicos com textos dele e 40 obras coletadas postumamente por pesquisadores. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. R. da Biblioteca, 21, Cidade Universitária, 2648-0841. Inauguração: 6ª (28). 8h30/17h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 22/11.

Ocupação Ilê Ayê

A exposição destaca a atuação do primeiro bloco afro do Brasil, que têm importante papel na luta contra o racismo. Itaú Cultural. Av Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Inauguração: 5ª (4). 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/1/2019.