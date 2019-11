Art Weekend inspira inaugurações em diversas galerias da cidade

LEIA TAMBÉM > MIS Experience é inaugurado com mostra imersiva de Leonardo da Vinci

+ A 4ª edição da Art Weekend ocorre de 6ª (8) a domingo (10) com atividades que incluem exposições – são mais de 40 -, visitas guiadas e conversas com artistas e curadores. No sábado (9), às 11h, o Paulo Kuczynski Escritório de Arte (Alameda Lorena, 1661, Cerqueira Cesar, 3064-5355) recebe a inauguração da exposição individual de Oswaldo Goeldi (foto), com 62 obras originais do artista entre xilogravuras, desenhos e aquarelas. Também no sábado às 11h, o artista capixaba Hilal Sami Hilal faz a abertura, seguida de visita guiada, de ‘Tudo Bem’, com obras que utilizam materiais como tecido e cobre, na Galeria Marília Razuk (R. Jerônimo da Veiga 131 – Itaim Bibi, 3079.0853).

No mesmo dia, às 16h, a Galeria Janaina Torres (Rua Joaquim Antunes 177, sala 11, Pinheiros, 3064.15070 promove uma visita guiada com o artista visual brasileiro Stephan Doitschinoff que apresenta a mostra ‘Estaremos Aqui Para Sempre’, com desenhos, pinturas, esculturas, vídeos e instalações que abordam temas como colonialismo, democracia e pós-verdade.

Na Arte/Formatto (Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1364, Jd. Paulistano, 2640-9976), no sábado (9), às 11h, o convidado para um bate-papo é o artista plástico Tchello, que falará sobre seu trabalho de esculturas que trazem contrates entre a madeira e o carvão. Programação completa em www.artweekend.com.br

INAUGURAÇÕES

Chiharu Shiota

Na retrospectiva ‘Linhas da Vida’, obras da artista japonesa que trabalha com instalações, performances, fotografias e pinturas. Em exposição, as instalações ‘Se Transformando em Pintura’ (1994) e ‘A Chave na Mão’ (2015), além da inédita ‘Além da Memória’, inspirada na diversidade do povo brasileiro. Simultaneamente à mostra no CCBB-SP, Chiharu Shiota expõe na Japan House São Paulo (Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. 10h/20h; domingo e feriado, 10h/18h; fecha 2ª; Grátis.) a instalação ‘Internal Line’, que tem a memória como tema central. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento, 3113-3651. Abertura 4a (13). 9h/21h(fecha 3a). Grátis. Até 27/1/2020.

Cruz-Diez: a Liberdade da Cor

Nome da arte contemporânea, o franco-venezuelano, morto neste ano, ganha exposição retrospectiva de sua carreira por meio de oito obras e 20 fotografias. A instalação interativa inédita no Brasil ‘Labirinto Transcromia’ tem estruturas com tiras coloridas translúcidas presas ao teto, organizadas em distâncias variadas. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elíseos, 3226-7361. Inauguração sáb. (9), 11h. 10h/19h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 2/2/2020.

Galeria de Arte André

Para comemorar os 60 anos da galeria, o curador Mario Gioia reuniu 80 obras de 60 artistas na exposição ‘Da Academia ao Virtual’, que traz nomes como Di Cavancanti, Portinari, Burle Marx, Sérgio Ferro, Victor Brecheret. Dentro da programação da Art Weekend, haverá uma prévia da abertura da exposição no sábado (9) e domingo (10), das 10h às 18h, com visita guiada pelo curador nos dois dias, às 12h. Galeria de Arte André. R. Estados Unidos, 2.280, Jd Paulistano. 10h/20h (sáb., 10h/14h; fecha dom.) Grátis. Até 20/12.

Dan Coopey

O artista inglês mostra sua produção de cestarias trançadas artesanalmente e obras feitas com lápis de cor e caixas de fósforos. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. Inauguração: sáb. (9). 11h/19h (sáb. 11h/15h; fecha dom.) Grátis. Até 14/12.

France eMotion

A mostra promete uma experiência artística entre fotografia e animação digital por meio de 35 obras produzidas por quatro fotógrafos – o beninense Ishola Akpo, o brasileiro Edu Monteiro, o americano David Schalliol e a espanhola Lourdes Segade. A ideia é a de que o público descubra a riqueza dos pontos turísticos da França. MIS. Foyer Térreo. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração 4 ª (13). 10h/20h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 1/12.

Galeno

A exposição “Arte Por Engano’ mostra trabalhos do artista que variam entre a pintura, desenhos, gravuras, afrescos, esculturas e instalações tendo a geometria como marca principal. Entre seus temas, carretéis, lamparinas, fechaduras, camaleões e relicários. No sábado (9), por conta da Art Weekend, o espaço funcionará das 11h às 20h; domingo (10), o horário será das 12h às 18h. Luciana Brito Galeria. Av. Nove de Julho, 5162, Jd. Europa, 3842-0634. Inauguração: sáb. (9). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 23/11.

Hilal Sami Hilal

O artista capixaba usou como ponto de partida a canção ‘It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)’ – ‘Tudo bem, mãe (só estou sangrando)’, em português – de Bob Dylan para criar obras como ‘Alepo’, nome cidade natal do pai do artista, um tecido de massa de papel e pó de ouro, com marcações feitas com pedras e cacos de ladrilho que lembram furos de bala. Galeria Marília Razuk. R. Jerônimo da Veiga 131 – Itaim Bibi. Inauguração: sáb. (9). 10h30/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.) Grátis. Até 30/1/2020.

Iris Helena

‘Práticas de Arquivo Morto – Notas’ traz 20 trabalhos da artista que usa materiais simples como recibos de cartão de crédito, marcadores de página, papel higiênico, lembretes autoadesivos para criar instalações narrativas. Caixa Cultural. Pça da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração 4ª (13). 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 19/1/2020.

Galeria Zero

Para comemorar seu primeiro ano de vida, o espaço chamou o artista visual Leiga para organizar a exposição ‘Leiga Convida”, no qual ele traz outros 25 artistas para expor. São nomes como Carol Murayama, Iaco Viana, Luna Bastos e Zé Palito. Galeria Zero. R. Simpatia, 23, Vila Madalena, 2364-2634. Inauguração: hoje (8). 11h/20h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 4/1/2020.

Leonilson por Antonio Dias – Perfil de uma Coleção

A mostra reúne 38 obras do artista paraibano que pertencem ao seu amigo, Antonio Dias. São desenhos, pinturas e objetos concebidas nos anos 1980, exceto a tela em feltro e algodão “o biblioteca: o espelho”, de dezembro de 1992. Pinakotheke São Paulo. R. Ministro Nelson Hungria, 200, Morumbi, 3758-0546. Inauguração 2ª. (11). 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 14/12.

Luiza Gottschalk

Em ‘Ensaio Aberto’, a artista mostra pinturas inéditas feitas a partir da técnica de usar pigmento e água sobre dois tecidos sobrepostos. Bailarinos vão interagir com as obras (3a 17h/19;. sáb., 15h/17h). Praça das Artes. Sala de Exposições. R. Conselheiro Crispiniano, 378, República, 4571-0401. Inauguração 4º (13). 11h/19h (fecha dom. e 2a). Grátis. Até 17/12.

Marcos Amaro

Dentro da série Intervalo Contemporâneo, o artista plástico apresenta a escultura ‘Lustre’, na qual utiliza materiais como gesso, tinta, areia e cimento para evocar suas memórias afetivas. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. Inauguração sáb. (9). 14h/18h (fecha 2ª e 3ª). R$ 10 (sáb., dom. e fer., grátis). Até 15/12.

Maria Villares

Em ‘Tecendo o Tempo’ a artista mostra 40 obras de diferentes dimensões, formatos e técnicas. São tramas tecidas em nylon e polipropileno, aquarelas, objetos, desenhos e colagens em técnica mista. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. R. da Biblioteca, 21, Cidade Universitária, 2648-0840. Inauguração 5ª (14). 10h/18h30 (sáb., 9h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 31/1/2020.

Mercado de Arte

A exposição coletiva comemora os 50 anos de atividade do marchand Ricardo Camargo, a mostra reúne, em sua 16ª edição, 60 obras de 31 artistas diferentes, além de uma homenagem ao pintor e desenhista Vicente do Rego Monteiro. Ricardo Camargo Galeria. R. Frei Galvão, 121, Jd. Paulistano, 3031-3879. Inauguração 3ª (12). 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 20/12.

Minha Terra Tem Palmeiras

A mostra coletiva reúne 40 obras, entre pinturas, fotografias, gravuras, desenhos e esculturas, de 15 artistas contemporâneos brasileiros que discutem a formação da memória cultural do país a partir do poema ‘Canção do exílio’, de Gonçalves Dias. Caixa Cultural. Pça da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração 4ª (13). 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 19/1/2020.

O Nome das Coisas

Na exposição coletiva, livros de artistas mulheres, entre elas Clarice Vasconcellos, Irene Guerreiro, Rita Balduino, tornam-se objetos de arte, por meio da poesia visual, das artes gráficas e manuais, da pintura e da instalação. Casa Contemporânea. R. Capitão Macedo, 370, Vila Mariana, 2337-3015. Inauguração: 3ª (12). 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 14/12.

Ojidu – Árvore da Vida Warao

A mostra traz cerca de 200 peças de artesanato produzidas por indígenas venezuelanas refugiadas no Brasil. São objetos tradicionais da cultura Warao, como cestos, vasos, bolsas e chapéu, feitos com palha de buriti. A Casa do Objeto Brasileiro. Av. Pedroso de Morais, 1216, Pinheiros, 3814 -9711. Inauguração: hoje (8). 11h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 20/12.

Oswaldo Goeldi

A exposição apresenta uma coleção de 62 obras do artista entre xilogravuras, desenhos e aquarelas que trazem temas típicos de seu trabalho, como pescadores, tempestades e terrenos baldios, além de nanquins das ilustrações dos livros de Dostoiévski. Durante a Art Weekend, o espaço terá horário especial de funcionamento no sábado (9), das 11hàs 20h, e no domingo, das 12h/18h. Paulo Kuczynski Escritório de Arte. Al. Lorena, 1661, Cerqueira César, 3064-5355. Inauguração hoje (8). 10h/18h30 (sáb, 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 14/12.

Ricardo Rojas

Em ‘Oh The Bike’ o fotógrafo mostra uma narrativa visual sobre o uso de bicicletas em grandes metrópoles, como Nova York, Berlin e São Paulo. As imagens foram registradas por um celular. Casa Tegra. R. Oscar Freire, 1009, Jardins, 94032-7788. Inauguração: sáb. (9), 11h. 10h/20h (dom., 11h/18h). Grátis. Até 24/11.

Regina Silveira

Em ‘Coisas”, a artista visual reúne, pela primeira vez, sua produção de porcelana, desenvolvida desde a década de 1990. São 30 peças únicas que dão novas formas e cores a objetos comuns do cotidiano, como pratos, sopeiras e jarras. Luciana Brito Galeria. Av. Nove de Julho, 5162. Jd. Europa, 3842 0634. Inauguração sáb. (9), 12h. 11h/18h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/2/2020.

Renata Custodio

A mostra ‘Plano B’ reúne fotografias realizadas em filme cromo usando múltiplas exposições e revelação em processo cruzado, tendo como referência a arquitetura moderna de Brasília. No dia da abertura, sábado (9), às 14h, haverá uma visita guiada pelo artista. Galeria Aura. R. Wisard, 397, Vila Madalena, 3034-3825. Inauguração: sáb.(9). 10h/19h (sáb., 11h/17h). Grátis. Até 7/12.

Rodrigo Linhares

A exposição ‘Vivências por Reflexo’ reúne mais de 100 trabalhos realizados pelo artista plástico, que utiliza fotografia, manipulação de imagens digitais e o uso do próprio corpo na formação de imagens, desde o início dos anos 2000 até os dias de hoje. Mac. Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Ibirapuera, 2648-0254. Inauguração sáb. (9). 11h. 10h/21h (fecha 2ª). Grátis. Até 9/2/2020.

Tenho Meus Olhos Abertos, Não Posso Mais Escapar

A mostra, em parceria com Centro Belas Artes e a PUC- SP, faz parte do Programa de Incentivo a Jovens Artistas e Curadores e traz obras de diferentes linguagens e temas de seis novos artistas. Adelina Instituto. R. Cardoso de Almeida, 1285, Perdizes, 3868-0050. Inauguração: hoje (8). 10h/19h (sáb., 10h/16h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/1/2020.

Três Paisagens

A mostra dos artistas Ana Paula Oliveira, Daniel Caballero e Fernando Limberger traz desenhos, instalações, peças de madeira e elementos recolhidos da natureza para mostrar a subjetividade paisagística. Casa de Cultura do Parque. Av.Prof. Fonseca Rodrigues, 1300, Alto de Pinheiros, 3811-9264. Inauguração: sáb. (9), 11h. 11h/19h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 26/1/2020.