10 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ A musicista e arte-educadora Giovanna Puerto Carlin convida as famílias para uma grande farra no show Gigi e a Fábrica Mágica, que tem apresentação neste sábado (27), na pequena casa de shows Bona. O projeto nasceu há quatro anos e traz como princípios o brincar livre, a conexão entre pais e filhos e a realização de atividades com tempo e com calma.

Desenvolvendo oficinas de artes musicais e manuais, Giovanna busca aliar canções autorais a várias brincadeiras. A artista traça, assim, um retrato de como deveria ser uma infância saudável: com imaginação, canto, invenção, dança, confecção de brinquedos com as próprias mãos e até atitudes simples como andar descalço, para, assim, a criança se conectar com o mundo. Livre. Bona. R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (27), 11h. R$ 25 (crianças até 12 anos, R$ 15).

+ Que tal viajar por tempos fantásticos, onde os animais falam e a discórdia gera sementes? Este é o convite que o público recebe no espetáculo Quer Mesmo Saber?, da Cia. Paideia de Teatro. A história se passa em uma época na qual, assim como hoje, a humanidade busca respostas para suas dúvidas e angústias. Livre. Paidéia Associação Cultural. R. Darwin, 153, S. Amaro, 5522-1283. 6ª, 20h30; sáb. e dom., 17h. R$ 20/R$ 30. Até 1º/6.

+ Amarelinha, pega-pega, esconde-esconde… Deu saudade das brincadeiras de rua? Então, prepare-se: neste domingo (28), ocorre a terceira edição do passeio Carrinho de Rolimã 2019. No local do evento, organizado pela Mulek de Rua, haverá empréstimo de carrinhos para test-drive e aluguel de capacetes, para a segurança de todos. Livre. R. Jumana, s/nº, Mooca. Dom. (28), 9h/17h. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.



MÚSICA

Barbatuquices

O grupo Barbatuques faz show que mescla musicalização, percussão corporal e participação da plateia nas brincadeiras. 50 min. Livre. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (28), 15h30. R$ 80/R$ 120.

Grupo Triii

Os três integrantes do grupo apresentam um show com música e brincadeiras, incluindo canções tradicionais do universo infantil e composições próprias da banda. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. 4ª (1º), 11h. R$ 5,10/R$17 (até 12 anos, grátis).

TEATRO

Elisa e os Cisnes Selvagens

Do grupo Teatro Por Um Triz, a montagem usa técnicas do teatro de sombras e personagens em papel. A história explora temas como intolerância e respeito. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. Sessão extra: 4ª (1º). R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 12/5.

Nem Isso Nem Aquilo

Do Sabadinho em Cena, o espetáculo é composto por quatro cenas curtas. O enredo aborda os impactos da separação dos pais na vida das crianças, com histórias como a da menina Lucila, que conversa com um amigo imaginário sobre temas desafiadores, e a do menino Hélio, que decide montar um acampamento no porão de sua mãe. 50 min. Livre. Teatro Cemitério de Automóveis (34 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. Sáb., 17h. R$ 30. Até 25/5.

A Pequena Sereia – O Musical

Baseada no conto de Hans Christian Andersen, a adaptação de André Breda conta a história da jovem sereia Ariel, que sonha em conhecer os humanos. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia sáb. (20). Sáb. e dom., 16h. R$ 30/R$ 60. Até 19/5.

Tatá – O Travesseiro

Da Artesanal Cia. de Teatro, o espetáculo infantojuvenil acompanha Lipe, menino tímido que tem como melhor amigo seu travesseiro, Tatá. Um dia, quando o travesseiro desaparece, o garoto acredita que ele foi sequestrado pelo Pirata dos Sonhos e parte em uma jornada para resgatá-lo. 50 min. Livre. Teatro Sesi-SP (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 21/7.

Vamos Comprar um Poeta

O musical infantojuvenil retrata uma cidade inventada onde todos vivem uma vida materialista e racional, até o dia em que uma menina propõe ao pai a compra de um poeta, já que as famílias têm artistas no lugar de animais de estimação. Dir. Duda Maia. 60 min. Livre. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 30. Até 31/8.

LEIA MAIS | Reabertura do Museu da Imigração Japonesa e mostras sobre futebol estão entre as dicas de passeios em SP