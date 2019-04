Reabertura do Museu da Imigração Japonesa e mostras sobre futebol estão entre as dicas de passeios em SP

+ Três lances históricos – entre eles, a bicicleta e o voleio feitos por Pelé, em 1968 – inspiraram esculturas (detalhe acima), desenhos e vídeos apresentados em Chutes Inesquecíveis. Com curadoria de Analívia Cordeiro e Nilton Lobo, a mostra tem uma parte interativa em que o público pode ver seus próprios movimentos transformados numa escultura virtual. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Inauguração: 6ª (3). 10h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 5/5.

+ Com curadoria de Leonel Kaz e Marcelo Duarte, a exposição Deu Liga! UEFA Champions League reúne painéis de jogadores em tamanho real, vídeos de lances marcantes, e objetos como uniformes e bolas que foram utilizados em finais de campeonato entre clubes europeus. A mostra marca a inauguração ao público do 24º andar do edifício conhecido como Banespão. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. 9h/20h (dom., 9h/19h; fecha 2ª). R$ 20. Até 28/7.

Bazar Étnico

Refugiados estrangeiros vendem itens de artesanato, vestuário, acessórios e perfumes no evento, que conta com feira gastronômica nos dois dias. R. General Jardim, 415, V. Buarque. Sáb. (27) e dom. (28), 10h/18h. Grátis.

Festival Pratododia

Celebrando o Dia do Vinil, a Casa das Caldeiras recebe uma feira de discos e discotecagem com vários DJs. Das 15h às 16h, DJ Carlu comanda uma hora de canções para as crianças. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (28), 15h/23h. Grátis.

Museu Histórico da Imigração Japonesa

Após reformas, o museu será reinaugurado com uma exposição de fotos do Imperador Akihito e da Imperatriz Michiko nas três visitas que fizeram ao Brasil. O acervo inclui documentos e fotos em exposição e em arquivo. A área para visitantes corresponde aos 7º, 8º e 9º andares do prédio e o local será aberto ao público a partir de 5ª (2). R. São Joaquim, 321, Liberdade, 3209-5465. 13h30/17h (fecha 2ª). R$ 12.

Petópolis

Na área externa do Shopping Center Norte, o evento reúne atividades e serviços para animais de estimação, como loja de roupinhas, playground com obstáculos e espaço para cuidar dos pelos e aplicar laços e acessórios. No sábado (27), das 11h às 18h, ocorre um evento de adoção de cães e gatos. Travessa Casalbuono, 120, V. Guilherme, 2224-5959. Sáb. (27) e dom. (28), 12h/20h. Grátis.

