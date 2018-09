Toffoli no Planalto inscreverá Arraes no Livro dos Heróis da Pátria

Na agenda de dois dias do presidente em exercício Dias Toffoli no Planalto consta, segundo a coluna apurou, a assinatura da lei que inscreve o nome de Miguel Arraes no Livro dos Heróis da Pátria.

Ao lado, entre outros, de Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Caxias, Getúlio Vargas e Leonel Brizola.

Leia mais notas da coluna:

+ Alckmin aparece pouco na propaganda e PT reclama

+ Partidos ‘precisam reinventar a política’, diz Álvaro Moisés

TRE libera propaganda da

cabo que matou ladrão

Kátia Sastre – a cabo que matou um ladrão na porta da escola de sua filha – teve sua propaganda eleitoral liberada pelo TRE de SP no julgamento de quarta-feira. Ela estava suspensa desde o início do mês.

A peça mostra a reação da agora candidata a deputada federal no episódio do assalto.

Haddad, o juro,

o lucro e a lógica

Integrantes da iniciativa privada se surpreenderam com a afirmação de Haddad, no Jornal da Globo na noite de quarta-feira, de que no Brasil “o juro é tão alto que o lucro não cabe no juro. O lucro é menor do que o juro”.

Lembraram que o perfil de seu ministro da Fazenda, como o próprio candidato declara, é o seu.

TJSP exibe primeiro busto

de mulher no tribunal

A OAB paulista sugeriu e o TJ concordou. Nesta segunda-feira, 24, será entronizado o primeiro busto feminino na sede do tribunal – que já instalou, em seus salões e corredores… 16 masculinos.

A homenageada é Maria Augusta Saraiva, educadora e feminista do início do século 20.

Pesquisa do Etco mostra que 92%

querem que campanha fale de contrabando

Como nenhum candidato presidencial está falando na disputa eleitoral sobre contrabando, o Etco encomendou pesquisa e campanha.

Para 92% das 2 mil pessoas entrevistadas, o tema deveria, sim, ser debatido.