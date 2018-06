Prefeitura de SP reformou Previdência em 2005, com Serra

A primeira reforma da Previdência da Prefeitura de SP foi feita em 2005, no governo Serra. “Aumentamos a alíquota do servidor público de 5% para 12%”, contou ontem o então líder do governo na Câmara José Aníbal. Tudo para tentar diminuir o custo de 7% do Orçamento, pago a 90 mil pessoas.

Hoje, segundo Aníbal, a Previdência consome 12% do Orçamento, repassados a 120 mil pensionistas e aposentados. “Isso tem que se reverter.”

