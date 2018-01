Operação recorde leva a estaleiro de Itaguaí o futuro submarino S40

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram meses de preparação, que incluíram a retirada de muitos fios da rede elétrica do caminho. Depois, 11 horas para percorrer, lentamente, um trajeto de cinco quilômetros. Tudo para que, neste domingo, 13, a Marinha do Brasil pudesse transportar o que foi, provavelmente, um recorde: uma parte do futuro submarino S40, que exigiu uma prancha móvel de 320 rodas, espalhadas por 40 metros, mais 12 de altura, sobre a qual estavam… 619 toneladas.

As três subpartes do S40 foram deixadas no Complexo Naval de Itaguaí (SC), onde será montado o primeiro submarino convencional do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, da Marinha do Brasil. A Itaguaí Construções Navais é que cuidará da montagem final.

Segundo a assessoria da Marinha, o plano é lançar o S40 ao mar ainda no segundo semestre. Outras três unidades semelhantes estão no programa, que inclui mais adiante o primeiro submarino do País com propulsão nuclear.