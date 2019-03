Mudança de cultura na escolha dos conselhos de BB, Caixa e BNDES

A escolha dos novos presidentes dos conselhos de administração do BB, Caixa e BNDES significa mudança de paradigma, na opinião de Luis Fernando Figueiredo – o ex-BC e atual Mauá assume a posição no BB.

Hélio Magalhães, ex-Citi, vai presidir o conselho da Caixa e Gustavo Franco, ex-BC, o do BNDES.

Figueiredo lembra que algo parecido foi implantado no Banco Central, quando foram chamados economistas e executivos do mercado privado para integrar a diretoria do banco. “O que se percebeu foi uma mudança de cultura, ao longo do tempo, trazendo outras maneiras de olhar um mesmo assunto.”

