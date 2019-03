Vendas da carteira BNDESPar geram R$ 2 bilhões em impostos ao Tesouro

Joaquim Levy acaba de receber relatório das vendas da carteira BNDESPar. O lucro dessas operações nos dois primeiros meses do ano resultou em pagamento de R$ 2 bilhões de impostos ao Tesouro – referentes a renda.

Por outro lado, Levy não esconde a irritação com o que chama de “legado desastroso” dos empréstimos do BNDES feitos a Cuba, Venezuela e Moçambique. Eles têm tido impacto desastroso no lucro do banco nos últimos anos.

Ainda assim, no ano passado, o BNDES pagou quase R$ 6 bilhões de IRPJ e CSLL.

