Chico Buarque será homenageado pela Festa Literária de Santa Teresa, no Rio. No evento – que acontece nos dias 27 e 28 – os netos do cantor, Clara Buarque, Chico Brown e Lia Buarque, vão cantar pela primeira vez juntos. O grupo Mulheres de Chico também vai apresentar seus sucessos.

A festa – que acontece no Parque das Ruínas – reúne mais de 10 mil pessoas e faz um tributo ao educador Paulo Freire.

