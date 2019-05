MP da reforma administrativa transfere funções de Guedes a Marcos Pontes

Aprovada em comissão mista nesta quinta-feira, no Congresso, a MP 870, da reforma administrativa, traz “um gato” que já está arranhando a equipe econômica, surpreendida pela inclusão: a mudança simplesmente transfere as atribuições que pertenciam ao extinto Ministério da Indústria e Comércio – e que estavam no Ministério da Economia – para o de Ciência e Tecnologia.

Isto é, praticamente zera as funções do antigo MDIC, que serão assumidas pelo ministro astronauta Marcos Pontes.

No começo da noite, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, admitiu que cometeu um erro nessa transferência. Apenas a ABDI vai migrar para o Ministério de Ciência e Tecnologia.

Veja o trecho abaixo:

