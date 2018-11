Fernando Alonso e a namorada, Linda, adoraram as canções do cantor Zeeba. O cantor pegou um violão, durante homenagem feita ao piloto pela Chandon anteontem, e cantou no meio da sala, surpreendendo os convidados.

