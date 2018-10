Defesa de Bolsonaro no TSE dá ‘uma força’ a dono da Havan

Advogados de Bolsonaro entregam defesa hoje no TSE contra ação do PT que pede até a inelegibilidade do candidato. A peça, que se estende por mais de 80 páginas, dá “uma força” a Luciano Hang, dono da Havan.

O texto sustentará que um dos pedidos dos advogados petistas – o acesso a documentos fiscais, financeiros, administrativos e de gestão de Hang – foi feito porque o PT ficou incomodado com o apoio pessoal que Hang deu a Bolsonaro.

