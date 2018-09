O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, foi visto entrando no pronto-socorro do hospital Sírio-Libanês na tarde desta terça-feira. Consta que ele foi internado. Consultada, sua assessoria disse que ele foi fazer exames de rotina.

Leis mais notas da coluna:

+ Governo Temer fala com candidatos sobre Previdência

+ Alta do barril de petróleo não impacta ações da Petrobrás