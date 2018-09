Governo Temer fala com candidatos sobre Previdência

Integrantes do governo de Temer procuraram praticamente todas as equipes dos presidenciáveis com chance de vitória. As conversas, segundo apurou esta coluna, giraram em torno da viabilidade de se votar a proposta de reforma da Previdência logo depois das eleições de outubro.

Ao menos dois candidatos já toparam ajudar. Afinal, quem vai querer micar o 1.º trimestre com uma reforma dessas? O presidente espera que, passada a preocupação eleitoral, os parlamentares sejam convencidos a aprovar o texto.

Temer falou dos planos de pautar a proposta ontem, em NY, em almoço da Brazil-US Business Council.

