Livros de Felipe Neto, Augusto Cury, Rita Lee e Rupi Kaur entre os 20 mais vendidos de 2017

Era para O Homem Mais Inteligente da História (novembro/2016) ter sido o livro mais vendido do Brasil em 2017, mas, na última semana, a biografia do ídolo teen Felipe Neto (setembro/2017) desbancou o best-seller de Augusto Cury sobre Jesus. Isso, no entanto, não abalou o desempenho do psiquiatra na lista final da Nielsen, divulgada em primeira mão aqui. Como em 2016, ele foi o autor brasileiro que mais vendeu livros no País em 2017.

Os best-sellers

1º Felipe Neto – A Trajetória De um dos Maiores Youtubers do Brasil, de Felipe Neto (Coquetel)

2º O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury (Sextante)

3º Batalha Espiritual – Entre Anjos e Demônios, de Reginaldo Manzotti (Petra)

4º Origem, de Dan Brown (Arqueiro)

5º O Poder da Ação: Faça Sua Vida Ideal Sair do Papel, de Paulo Vieira (Gente)

6º Sapiens – Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah (L&PM)

7º Por que Fazemos o que Fazemos?, de Mário Sérgio Cortella (Planeta)

8º Propósito – A Coragem de Ser Quem Somos Baba, de Sri Prem (Sextante)

9º Extraordinário, de R. J. Palacio (Intrínseca)

10º Vade Mecum – Tradicional, vários autores (Saraiva)

11º Ansiedade – Como Enfrentar o Mal do Século, de Augusto Cury (Benvirá)

12º O Poder do Hábito, de Charles Duhigg (Objetiva)

13º Depois de Você, de Jojo Moyes (Intrínseca)

14º Quatro Vidas de Um Cachorro, de Cameron W. Bruce (HarperCollins)

15º O Mundo de Larissa Manoela, de Larissa Manoela (HarperCollins)

16º Minutos de Sabedoria, de C. Torres Pastorino (Vozes)

17º O Poder do Agora, de Eckhart Tolle (Sextante)

18º Rita Lee – Uma Autobiografia, de Rita Lee (Globo)

19º Outros Jeitos de Usar A Boca, de Rupi Kaur (Planeta)

20º Ruah, de Marcelo Rossi (Principium)

