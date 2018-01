MERCADO – 1

Os 20 livros mais vendidos de 2017

Em crise há alguns anos, o mercado editorial brasileiro vê tímidos sinais de melhora em 2017. Segundo o Painel das Vendas de Livros no Brasil, do Sindicato Nacional de Editores de Livros e da Bookscan/Nielsen, entre maio e junho, houve um aumento de 6,44% no número de exemplares vendidos em comparação com o mesmo período de 2016. Sem nenhum grande fenômeno, as editoras seguem fazendo suas apostas em padres e pastores, celebridades, youtubers, autoajuda, negócios, ficção… A pedido da coluna, a Nielsen revelou os 20 livros mais vendidos no 1.° semestre.

MERCADO – 2

Clube espírita

A editora espírita Boa Nova entrou na onda dos clubes de assinatura de livro e está criando o dela. Com frete grátis e brindes, tem planos mensal (R$ 21), semestral (R$ 138) e anual (R$ 276).

EDITORA

Zahar, 60

A Zahar está fazendo 60 anos e entre as atividades previstas estão as seis aulas que promoverá até o fim do ano na Casa do Saber, no Rio. A primeira, no dia 27, será sobre Bauman, um dos autores mais queridos da casa. Ficará a cargo de Cíntia Sanmartin Fernandes.

TRADUÇÃO – 1

História revelada

Acaba de sair nos EUA, pela Diasporic Africa Press, a tradução de Mulheres Negras no Brasil, obra organizada por Giovana Xavier, Juliana Barreto Farias e Flávio Gomes e lançada pelo Selo Negro em 2012.

TRADUÇÃO – 2

Metáfora da vida

A Pallas Mini, que edita histórias africanas e afro-brasileiras, vendeu os direitos de Pelo Rio, de Vanina Starkoff, para EUA, Canadá, França, Suíça e Bélgica. Na França, o livro foi um dos três escolhidos pela editora Rue du Monde para a campanha anual que faz com a Secours Populaire Français. A cada dois exemplares vendidos, um livro da editora é doado a uma criança que não pode comprá-lo.

NEGÓCIOS

A volta de Kotler

Aos 86, Philip Kotler lança, pela Sextante, em agosto, Marketing 4.0. O autor fala do salto para o digital, mostrando como funciona o marketing com a integração online e offline.

EVENTO

Literatura na cozinha

O projeto Cozinha da Doidivana recebe, no Sesc Ipiranga, Fabrício Corsaletti (27/7), Ferréz (24/9), Julián Fuks (29/10) e Giovana Madalosso (26/11).

ROMANCE

O bom filho…

Ignácio de Loyola Brandão colocou, esta semana, o ponto final em Desta Terra Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento Que Sopra Sobre Ela. É a volta do autor de Não Verás País Nenhum (1981) ao romance – desde 2006 ele não publicava um.

GUIA

Escrever como Jane

Sai em setembro, pela Bertrand, O Clube da Escrita de Jane Austen. Feito pela sobrinha-neta da autora, Rebecca Smith, o livro ensina os métodos e pequenos truques de Austen – das técnicas usadas para criar tramas aos personagens e diálogos.