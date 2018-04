Gretchen aproveita momento em alta e estreia reality show com a família

Tudo começou com uma entrevista. Hospedado na casa da tia, Sula, Thammy Miranda, acompanhado da mãe, Gretchen, recebeu os produtores Tatiana Issa e Guto Barra para a gravação de um documentário da HBO sobre sexualidade. Vendo a agitação – Gretchen fala em “confusão” – da família reunida, Issa e Barra questionaram se os Mirandas nunca haviam pensado em fazer um reality show.

Um tempo depois, os produtores contataram Gretchen e sugeriram, para valer, a elaboração de um programa sobre a família. “Falei logo com meu marido, que disse que por ele não haveria problema”, revela a Rainha do Bumbum, que ficou animada com a ideia. O projeto foi adiante e o programa, batizado de Os Gretchens, estreia nesta segunda-feira, 23, no canal pago Multishow, com 15 episódios, que serão exibidos de segunda a sexta-feira, às 22h.

O programa promete uma imersão gigantesca na vida não só de Maria Odete, a Gretchen, de 58 anos, mas de toda a sua família. As gravações aconteceram entre dezembro do ano passado e março deste ano, e passaram por Mônaco, onde a cantora vive há três anos, e ainda pela Itália, Estados Unidos, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Maragogi, em Alagoas, onde a família passou o Natal, e ainda pelo interior paraibano. “Fui cantar num circo, na Paraíba, e até nisso me acompanharam”, brinca Gretchen.

De início, Thammy não ficou muito confortável com a ideia. “É uma megaexposição. O que você posta na internet é escolha sua, outra coisa é a filmagem do seu dia a dia.” Uma vez no projeto, porém, ele não se importou – nem quando o maior de todos os barracos registrados pela produção envolveu uma briga entre ele e a sua mulher, Andressa Ferreira. “Em nenhum momento falei para cortar. Tenho certeza que as pessoas verão como algo da vida real mesmo.” Rindo, Gretchen afirma que essa briga específica, porém, chocou até a produção do programa. “Todos se olharam, perguntando se havia sido combinado.”

O programa, entretanto, promete, além de barracos, momentos emocionantes e discussão de assuntos sérios. Alguns membros da família, por exemplo, não aceitam a transexualidade de Thammy. Uma das cenas do programa, porém, vai mostrar dona Maria José, de 84 anos, defendendo o neto. “Idade não impede que você tenha um entendimento dessas coisas”, afirma Gretchen.

Nos EUA, o reality show da família Kardashian é sucesso há anos. Os Mirandas, porém, evitam comparações. “O nosso é mais legal, tem mais emoções”, acredita Gretchen, que nunca viu o programa de Kim e sua família. “Não é uma família brasileira. O sangue latino é mais forte.”

Reinado internacional. As gravações terminaram no mais recente grande momento do novo ápice da carreira de Gretchen. Nos últimos anos, a Rainha do Bumbum, como ficou conhecida lá nos anos 80, se tornou a Rainha dos Memes. Fãs jovens, encantados com as caras e bocas de Gretchen, transformaram momentos da sua carreira – de participações em programas de auditório à sua disputa em A Fazenda – em GIFs, as, geralmente cômicas, imagens virtuais em movimento. O público gay, aficionado por música pop, começou a usar os memes de Gretchen para brincar com a rivalidade entre as divas – foi quando uma delas, Katy Perry, conheceu o trabalho da brasileira. Depois de convidá-la para um clipe de sua música Swish Swish, em parceria com Nicki Minaj, a cantora americana chamou Gretchen também ao palco da sua Witness Tour, em São Paulo, para apresentar a canção. O encontro entre Katy e Gretchen foi registrado pelo programa.

“Sou uma pessoa muito pé no chão, não fiquei deslumbrada”, conta a brasileira sobre o convite. Outra diva pop, a jovem Camila Cabello, também conheceu o trabalho de Gretchen ao ouvir a versão dela para o seu sucesso Havana. Por conta da relação dos fãs de Gretchen com música pop, ela gravou, no ano passado, um álbum inteiro de versões de hits de artistas como Dua Lipa e The Weeknd. “Mas as pessoas pedem coisas novas e eu acabei fazendo”, diz a cantora, que lançou em março a inédita Salto 15. Após a exibição do reality, mais uma nova música autoral deve ser lançada.

Ao ouvir a mãe falar sobre os shows e a carreira de cantora, Thammy brinca. “Desde que eu tinha uns 13 anos ela fala que está aposentada”, diz aos risos. Gretchen, porém, afirma que está mesmo aposentada. “Cada vez que ela se aposenta aparece um projeto novo”, completa o filho.

O reality, por enquanto, é o foco principal da família. Ator, Thammy revela que não deve voltar a trabalhar em novelas no momento. “Quem sabe no futuro, por enquanto estou focado no projeto.” Segundo Gretchen, a dedicação se estende até a filha mais nova, de 7 anos, que ajudou a produção segurando microfones. “Somos uma família bastante profissional. Até quem não é eu faço ser.”