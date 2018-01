De rainha do bumbum a diva da web: Gretchen comemora sucesso na internet

Gretchen dominou os anos 1980 com seu rebolado e sua participação em programas de TV, em que foi apelidada de Rainha do Bumbum. Agora, mais de 30 anos depois, ela volta a fazer sucesso no Brasil e a ser chamada de rainha, mas dessa vez por conta de memes – conteúdo cômico que se replica na internet.

A fama de Gretchen como ‘Rainha dos GIFs’ ganhou repercussão internacional e chamou a atenção da cantora norte-americana Katy Perry, que convidou a brasileira para estrelar o clipe que apresenta a letra da música Swish Swish, parceria com Nicki Minaj presente no álbum Witness (2017). “Graças aos memes e aos GIFs (imagens em movimento) que compartilharam com ela, houve um interesse e ela quis saber quem era a pessoa que estava toda hora em seu Twitter”, explica Gretchen, ao Estado, sobre como Katy Perry chegou até ela.

O vídeo foi gravado em Salvador, mas Katy Perry manteve o controle de tudo virtualmente com a ajuda de uma produtora de sua gravadora. “Ela dizia o que queria, pedia que eu fosse a Gretchen que o Brasil ama.” A gravação durou mais de 12 horas e teve a coreografia feita pelo grupo baiano FitDance.

Num vídeo que circulou há poucos dias nas redes sociais, Perry aparece falando sobre a brasileira. “Ela é incrível, icônica, ela é a internet”, elogiou. Gretchen conta que se emocionou com o reconhecimento. “Fiquei muito feliz e grata.”

Para ela, a parceria com Katy Perry foi natural. “Percebo que o público dela no Brasil é o mesmo que me curte e vice-versa.” Afinal, foi para falar da disputa entre divas do mundo pop que surgiram os primeiros GIFs com Gretchen. Hoje, os assuntos relatados nos memes com a brasileira são bem mais variados, indo de astrologia à educação. “Não vejo todos porque não sou muito de ficar na internet, mas a maioria dos GIFs que eu vejo são muito engraçados.”

O território da internet é dominado por jovens que não acompanharam sua carreira nos anos 80. Gretchen, porém, tem uma explicação para a conexão que tem com os novos fãs. “Hoje, o meu público, que faz os GIFs, é muito jovem e o que o jovem quer é verdade, realidade. E é isso que passo para eles quando faço minhas coisas.”

Ela, porém, teve a oportunidade de “retornar” para os anos 1980 com a ajuda da Netflix, que a convidou para um vídeo da série Glow, em que contracena com Rita Cadillac. “A gente trouxe a alegria dos anos 80 nesse vídeo. Rita é minha amiga e nos divertimos muito.” Apesar de não ter visto ainda a série, ela confessa que ama ver programas na Netflix. “Gosto muito de The Vampire Diaries.”

Mesmo com todo o sucesso atual, Gretchen agora leva uma vida sossegada na França, onde mora e para onde volta ainda este mês. “As crianças têm aula, voltamos para a minha calmaria. Sinto que vivo mais a minha vida hoje.” Cada vez mais mergulhada no mundo virtual, mas também mais longe do Brasil, o jeito que ela encontrou para manter contato com o público foi virar youtuber. “Estou amando, foi a forma que encontrei para desmistificar tudo que diziam a meu respeito.”

Gretchen vai passar um tempo longe do País, mas sua imagem por aqui não terá descanso. Em Bingo – O Rei das Manhãs, filme inspirado na vida de Arlindo Barreto, um dos palhaços Bozo brasileiros, que estreia em breve, ela será vivida por Emanuelle Araújo. “Já vi uma prévia e achei incrível, ela estudou e conseguiu me fazer perfeitamente, amei”, revela Gretchen, que nega os rumores de que teria vivido um caso com Barreto. "Isso nunca aconteceu." Segundo ela, sua aparição no filme se deve por, naquela época, ter alavancado a audiência do programa do Bozo. "No dia que fui no programa dele a audiência estourou."