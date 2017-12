Alec Baldwin vai imitar Donald Trump no 'Saturday Night Live'

Alec Baldwin fechou um acordo com o Saturday Night Live para interpretar o candido à presidência Donald Trump na nova temporada do programa. A informação é do site Hollywood Reporter.

O ator já apresentou a atração em 16 edições e fez imitações de outras celebridades como Al Pacino, Marlon Brando e Bono Vox, do U2. O mesmo pode ser dito do próprio Trump, que já apresentou um quadro em novembro de 2015 e tendo sido parodiado inúmeras vezes por Taran Killam e Darrel Hammond antes disso.

Com a eleição se aproximando nos Estados Unidos, diversos astros da cultura pop estão dando seus pitacos nos candidatos. A nova temporada de Saturday Night Live tem estreia marcada para 1 de outubro, com um episódio apresentado por Margot Robbie com a banda The Weeknd, atração do Lollapalooza Brasil 2017, como convidada musical.