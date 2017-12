Metallica, Strokes e The Weeknd confirmados no Lollapalooza 2017; veja o line-up

Metallica, The Strokes, The Weeknd, The xx e The Chainsmokers são as principais atrações do Lollapalooza 2017, que ocorre nos dias 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Outras atrações confirmadas nesta quarta-feira, 28, pela organização do evento são: Rancid, Flume, Two Door Cinema Club, Duran Duran, The 1975, G-Eazy, Tove Lo, Tegan and Sara e Catfish and the Bottlemen.

Entre as bandas brasileiras, estão Céu, Suricato, BaianaSystem, Gabriel Boni e The Outs.

Veja o line-up completo:

Um novo headliner será anunciado no dia 16 de outubro.

As entradas do 2º lote do “Lolla Pass” (que garante acesso aos dois dias do festival) já estão disponíveis na bilheteria oficial do Citibank Hall São Paulo (sem taxa de conveniência), no site lollapaloozabr.com/ingressos e em todos os pontos de venda do país. Eles custam a partir de R$460 (meia-entrada) e podem ser parcelados.

INGRESSO 1/2 ENTRADA INTEIRA Lolla Pass – 1º Lote ESGOTADO R$ 400 R$ 800 Lolla Pass – 2º Lote À VENDA R$ 460 R$ 920 Lolla Pass – 3º Lote EM BREVE R$ 520 R$ 1040 Lolla Day – 1º Lote R$ 270 R$ 540 Lolla Day – 2º Lote R$ 295 R$ 590

* Novos lotes do Lolla Pass e do Lolla Day serão divulgados em breve.