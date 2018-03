Simple Plan deve voltar ao Brasil para shows em maio

A banda canadense Simple Plan, um dos maiores nomes do emocore que marcou a década de 2000, deve retornar ao Brasil em maio deste ano para novos shows.

A informação é do jornal Destak. Segundo a publicação, as apresentações no País devem ser confirmadas nos próximos dias, quando serão divulgadas as datas e os locais do quinteto por aqui.

No final de 2017, a banda começou a circular o mundo com uma turnê comemorativa dos 15 anos do álbum No Pads, No Helmets… Just Balls. À época, o grupo chegou a prometer, sem mencionar shows, novidades para os fãs brasileiros.

A última vez do Simple Plan no Brasil foi em dezembro de 2016, quando tocou em quatro cidades para promover o seu mais recente álbum até o momento, Taking One For the Team.