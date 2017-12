Morre o cantor britânico Joe Cocker aos 70 anos

O cantor britânico Joe Cocker morreu aos 70 anos, divulgou seu agente nesta segunda-feira, 22, informa a rede britânica BBC. Ele era muito conhecido pela suas pungentes versões de With a Little Help From My Friends, dos Beatles, e Unchain My Heart, gravada primeiro por Ray Charles.

O agente Barrie Marshall confirmou à emissora que Cocker morreu de uma doença não divulgada. Marshall afirmou que ele era "simplesmente único" e "será impossível preencher o espaço que ele deixará em nossos corações".

ANÁLISE: Joe Cocker aprendeu lições do soul, da disco music, do jazz, do blues e levava tudo ao palco

Conhecido pela voz única e pelas performances potentes, Cocker começou a carreira cantando em pubs de Sheffield, Inglaterra, sua cidade natal, nos anos 1960, de acordo com a BBC. Ele chegou à fama - que inclui uma participação no Festival de Woodstock, em 1969, eternizada com o documentário de Michael Wadleigh - justamente com a versão da música dos Beatles, que chegou ao topo da parada britânica.

Já nos anos 1980, Up Where We Belong, gravada com Jennifer Warnes, também chegou ao topo e levou um Grammy e um Oscar (com o filme A Força do Destino, de Taylor Hackford).

No último ano ele quebrou todos os seus recordes de público em arenas ao redor da Europa. Seu show final ocorreu em Londres, em junho de 2014. (Atualizado às 17h03)

Veja a mítica interpretação de Joe Cocker de With a Little Help From My Friends em Woodstock, com imagens do documentário de Michael Wadleigh: