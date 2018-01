Flip 2017 será realizada em igreja

As novidades da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, neste ano não se resumirão aos autores que virão à cidade fluminense: a Tenda Principal, onde habitualmente acontecem os debates, deixa de existir e a programação acontecerá dentro da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. “Vamos integrar a Flip às atividades culturais que normalmente acontecem na igreja”, conta o arquiteto e urbanista Mauro Munhoz, diretor-presidente da Associação Casa Azul, que organiza o evento.

A única tenda agora será a do Telão que, se antes tinha 200 lugares cobertos, agora terá 700. “E ela estará voltada para a Praça da Matriz, formando um conjunto só.”

Além de reforçar a integração da Flip ao calendário da cidade, a medida ajudará também a dar um alívio no orçamento do evento. Segundo Munhoz, todas as medidas tomadas neste ano (que incluem ainda a suspensão de programas educacionais ou a redução de sua duração) ajudarão a reduzir em 30% do que foi gasto no ano passado, cerca de R$ 6 milhões (o menor orçamento desde 2010).

“A economia foi menor do que a que eu queria, pois tivemos de abreviar importantes programas para a cidade, como o Museu de Território de Paraty, que não recebeu nenhuma ação neste ano, assim como a Biblioteca Casa Azul, que continua aberta, mas com pouco recurso”, diz Munhoz.

Segundo ele, a transferência dos debates para a Igreja Matriz contou com o apoio do pároco, padre Roberto Carlos Pereira. “O sacrário e o altar serão retirados para ser instalado o palco dos debates”, comenta Munhoz, lembrando que a cenografia (que provoca mais impacto no orçamento que a montagem da tenda) deverá seguir a linha dos anos anteriores, com as cadeiras e uma parede decorada ao fundo. Segundo ele, não será necessária a instalação de arquibancada – o espaço acomodará o número ideal de lugares. “Essa quantidade será menor em relação aos anos anteriores, pois já observávamos uma pequena queda na venda de ingressos nos últimos anos.”

A 15.ª Flip ocorre entre 26 e 30 de julho.