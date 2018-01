Islandês Sjón é confirmado na Flip

O poeta, novelista e músico islandês Sjón é mais um autor confirmado para a próxima Flip. Ele tem 25 livros publicados, entre romances e coletâneas, e já foi traduzido em 35 idiomas.

No Brasil, publicou A Raposa Sombria (Hedra), e terá agora editado Pela Boca da Baleia (Planeta), romance histórico que se passa na Islândia do início do século 17.

Sigurjón Birgir Sigurðsson estreou com o livro de poesias Visions, em 1978. Participou ainda de shows com a banda Sugarcubes, de Björk. Foi indicado para o Oscar pelas letras que compôs para o filme Dançando no Escuro (2000), de Lars von Trier.