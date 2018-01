Wilco volta ao Brasil depois de 10 anos

Finalmente, eles estão voltando: o Wilco vai tocar no Brasil no dia 8 de outubro de 2016, no Popload Festival, ao lado de Battles e Ava Rocha, no Urban Stage em São Paulo. Os ingressos custam de R$ 150 (meia-entrada, pista) a R$700 (camarotes) e estão à venda no site http://www.poploadfestival.com/.

POPLOAD FESTIVAL

Data: 08 de outubro (sábado)

Local: Urban Stage (Rua Voluntários da Pátria, 498 – Santana – SP)

Abertura das portas: 15h

Classificação Etária: 18 anos (proibida a entrada de menores de 18 anos)

Capacidade: 8.000 pessoas

Ingressos:

Pista Premium: R$250,00 (meia-entrada) e R$500,00 (inteira)

Pista 1º Lote: R$150,00 (meia-entrada) e R$300,00 (inteira)

Camarote: R$350,00 (meia-entrada) e R$700,00 (inteira)

Vendas: www.poploadfestival.com