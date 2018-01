Air, Courtney Barnett e Edward Sharpe & The Magnetic Zeros anunciam shows em SP

O site Popload está comemorando 10 anos e vem caprichando nas edições dos seus shows deste ano: o duo francês Air (15 de novembro) e Courtney Barnett e Edward Sharpe & The Magnetic Zeros (16 de novembro) tocam em São Paulo, como parte das celebrações.

Os shows ocorrem no Audio Club (Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca – SP). Os ingressos para o show do Air custam a partir de R$120 (meia-entrada), e para Courtney Barnett + ESMZs, a partir de R$100 (meia-entrada). Ambos estão à venda no site www.poploadgig.com.

Com 20 anos de carreira e oito discos de estúdio, o Air é uma referência no pop eletrônico mundial, indo com facilidade das pistas para ambientes sombrios de trilhas sonoras marcantes (como a de Virgem Suicidas, de Sofia Coppola).

Já Courtney Barnett lançou um dos melhores discos de 2015 no mundo todo, o seu primeiro. Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit foi indicado ao Grammy, ao Brit Awards e levou diversos prêmios na Austrália (país de origem da cantora-compositora-guitarrista) e outros países. Tudo merecido – a mistura de suas letras criativas com a música garage-grunge atualizada é sensacional. Esta será sua primeira vez no Brasil.

O Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, liderado por Alex Ebert, é um dos expoentes do revival indie do folk nos últimos anos – a faixa Home vem gastando os ouvidos de todo mundo desde o primeiro álbum da banda, Up From Below (2009). Em abril deste ano, eles lançaram PersonA, o quarto disco de estúdio da banda.