Vídeo reúne todas as cenas do Severo Snape de Alan Rickman em ‘Harry Potter’; veja

Depois da triste notícia de que o ator britânico Alan Rickman morreu nesta quinta-feira, 14, o jornal The Independet resgatou um vídeo postado no YouTube pelo usuário kcawesome13, que reúne todas as cenas de Severo Snape em ordem cronológica.

+ Morre o ator Alan Rickman, de ‘Harry Potter’ e ‘Duro de Matar’

Rickman ganhou uma nova legião de fãs com sua atuação nos oito filmes da saga Harry Potter, interpretando Snape, talvez o melhor e mais complexo personagem de J. K. Rowling.

Seu relacionamento real com Potter é revelado apenas no último capítulo da série.

Veja: