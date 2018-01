Morre o ator Alan Rickman, de 'Harry Potter' e 'Duro de Matar'

Morreu nesta quinta-feira, 14, aos 69 anos, o ator britânico Alan Rickman, um dos mais importantes do Reino Unido. A informação foi confirmada pela família do ator, que tinha câncer.

Rickman ganhou uma nova legião de fãs ao interpretar recentemente o professor Severo Snape, nos filmes de Harry Potter, mas antes disso já mantinha fama global ao ter interpretado Hans Gruber, o adversário de Bruce Willis em Duro de Matar.

Seu papel que o projetou para a fama foi de Vicomte de Valmont, em uma produção aclamada de 1985 chamada Les Liaisons Dangereuses.

Ele participou de filmes como Simplesmente Amor, Sweeney Todd, Robin Hood (1991), e outros.

"O ator e diretor Alan Rickman morreu de câncer aos 69 anos. Estava rodeado de sua família e amigos", diz um comunicado lançado nesta quinta, 14.

Ele morreu meses antes da estreia de seu novo filme intitulado Eye in the Sky, um thriller em que contracena com Helen Mirren e Aaron Paul. Alice Through The Looking Glass, outra produção de que participou, deve sair até o fim do ano.

No ano passado, o ator revelou que havia se casado com sua namorada do colégio, Rima Horton, depois de 50 anos de convivência.

Nascido em 21 de fevereiro de 1946 no bairro londrinense de Hammersmith, Rickman criou interesse pela arte dramática no prestigioso colégio Latymer School de Londres, onde produziu peças escolares.

Ele estudou na Real Academia de Arte Dramática de Londres, onde foi aceito após interpretar uma parte de Ricardo III, de Shakespeare - Rickman também foi membro da Royal Shakespeare Company.

Em 1996, ganhou um Emmy e um Globo de Ouro por sua atuação em Rasputin, telefilme da HBO.