Veja o trailer de ‘A Garota Dinamarquesa’, com Eddie Redmayne no papel da transexual Lili Elbe

Eddie Redmayne convenceu a crítica ao interpretar Stephen Hawking em A Teoria de Tudo, papel que lhe rendeu o Oscar de melhor ator em 2015. Agora, o britânico volta às telas com A Garota Dinamarquesa (The Danish Girl), no qual terá mais uma caracterização impactante: uma mulher transexual.

O filme dirigido por Tom Hooper (vencedor do Oscar por Os Miseráveis e O Discurso do Rei) tem estreia prevista para 2016 no Brasil.

The Danish Girl é ambientado nos anos 1920 e conta a história do artista dinamarquês Einar Wegener. Após posar travestido para sua ex-mulher – que também era pintora -, permitiu-se descobrir seu lado feminino e se tornou a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de redesignação sexual.

Einar Wegener viajou para a Alemanha em 1930 para se submeter à cirurgia, que ainda estava em uma esfera experimental. Nesta época, já havia mudado seu nome para Lili Elbe. A mudança de gênero foi destaque na imprensa europeia e o então rei da Dinamarca, Cristiano X, invalidou seu casamento com Gerda, em outubro do mesmo ano.

“Acho que é o papel mais sensível que já tive”, comentou Redmayne ao jornal britânico The Daily Mail. “O perigo da cirurgia era extremo naquela época. É uma coisa muito corajosa o que Einar fez.”