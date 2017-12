Eddie Redmayne estará em filme derivado de 'Harry Potter'

O ator britânico Eddie Redmayne, ganhador do Oscar pelo papel do físico Stephen Hawking no filme A Teoria de Tudo (2014), será o protagonista da saga Os Animais Fantásticos e Onde Habitam, derivada do universo Harry Potter. O título é inspirado no livro da autora J.K. Rowling, o qual ela assina com o pseudônimo Newt Scamander.

O estúdio Warner Bros. confirmou nesta semana que Redmayne dará vida justamente a Newt Scamander, o personagem central da franquia. “Eddie Redmayne emergiu como um dos atores mais aclamados e um dos talentos mais extraordinários”, disse Greg Silverman, presidente de produção em escala global da companhia. “Estamos entusiasmados em lhe dar as boas-vindas ao mundo mágico de J.K. Rowling.”

Scamander é um viajante especialista no estudo de criaturas mágicas, uma tarefa que vai levá-lo a escrever o livro de Hogwarts. A história se passa em Nova York, 70 anos antes da saga de menino bruxo Harry Potter, e é descrito como uma extensão do popular mundo mágico de J.K. Rowling.

Foram anunciados três filmes Animais Fantásticos, que seguirão as aventuras de Newt Scamander. A escritora Rowling, que fará sua estreia como roteirista com Animais Fantásticos, é uma das mais vendidas do mundo. Seus sete romances Harry Potter já venderam mais de 450 milhões de cópias em todo o mundo e geraram uma franquia de oito partes que arrecadaram mais de US$ 7 bilhões de bilheteria no planeta.

O filme será dirigido por David Yates, que colocou a sua assinatura nos últimos quatro filmes da saga Harry Potter. O projeto será produzido por David Heyman, o homem por trás dos oito filmes de Harry Potter, Steve Kloves, autor de quase todos os scripts da saga, e Lionel Wigram. O estúdio planeja lançar o filme em novembro de 2016.