Paul McCartney lidera grandes estrelas em música contra mudanças climáticas

Grandes estrelas do mundo da música, capitaneadas por Paul McCartney, emprestaram suas vozes a uma música lançada nesta quarta-feira que busca fazer pressão sobre a conferência internacional do clima em dezembro.

A música Love Song to the Earth (Canção de amor para a Terra) foi divulgada a menos de três meses do início do encontro em Paris, onde de 30 de novembro a 11 de dezembro líderes de todo o mundo tentarão chegar a um acordo para limitar o aumento da temperatura do planeta.

Acompanhados por uma melodia pop, os artistas cantam a letra por turnos. Entre eles, estão o roqueiro Jon Bon Jovi, a cantora folk-pop Sheryl Crow, a diva do Benin Angelique Kidjo e o rapper jamaicano Sean Paul.

“Com esta música queremos falar de meio ambiente de uma maneira que ajudará as pessoas a se sentirem capazes de fazer algo a respeito, em vez de ficarem paralisadas pelo medo”, explicou a cantora pop britânica Natasha Bedingfield em comunicado.

Acompanhada por um clipe que mostra cenas da natureza e crianças com cartazes e faixas, a música já estava disponível nesta quarta-feira na Apple Music e chegará ao mercado na sexta-feira. Os lucros serão revertidos para a Fundação da ONU para o clima e a organização não-governamental Amigos da Terra.

A iniciativa ocorre após o cancelamento de um show mundial para o clima, chamado Live Earth, que o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore pretendia organizar em 19 de setembro aos pés da torre Eiffel em Paris.

Não foi dada nenhuma explicação oficial para o cancelamento do show, que pretendia reunir através de vários encontros em todos os continentes mais de cem artistas liderados por Pharrell Williams. (AFP)

