Dois álbuns clássicos de Paul McCartney serão relançados em outubro

Paul McCartney vai relançar dois discos clássicos de sua carreira solo. Versões remasterizadas de Tug of War (1982) e Pipes of Peace (1983) chegarão às lojas em outubro. Tug of War foi o primeiro álbum do ex-beatle após a morte de John Lennon. O CD marcou o reencontro dele com George Martin, lendário produtor do quarteto de Liverpool.

Os trabalhos serão relançados em várias configurações – CD duplo com disco bônus, vinil e em formato digital. A edição super deluxe virá com dois livros, cinco discos, um DVD e material gráfico, incluindo uma série de fotos em edição limitada e numerada. Entre o material extra dos discos bônus estão demos, lados B de compacto e faixas inéditas.

