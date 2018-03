Ouça cinco canções que ficaram célebres na voz de Billie Holiday

Lady Day completaria 100 anos nesta terça-feira, 7 – em apenas 44 anos de vida, Billie Holiday se tornou a voz mais impressionante do jazz americano, numa trajetória que envolveu questões sérias, como a problemas com as drogas e racismo.

No Caderno 2 de domingo, o Estado publicou uma matéria especial sobre a cantora. Confira aqui.

Billie morreu em em julho de 1959 em decorrência de problemas causados pela cirrose.

Ouça cinco grandes sucessos na voz da cantora (entre parênteses o ano da gravação):

1 – Strange Fruit (1939)

2 – Yesterdays (1953)

3 – Autumn in New York (1952)

4 – Me, Myself and I (1937)

5 – Good Morning Headache (1946)