Netflix divulga trailer de documentário sobre Keith Richards; assista

“Ninguém quer ficar velho, mas ninguém quer morrer jovem”, diz Keith Richards a certa altura do trailer de Under The Influence, documentário sobre o músico dirigido por Morgan Neville (A Um Passo do Estrelato) e que estreia no dia 18 de setembro no Netflix.

É o mesmo dia de lançamento de Crosseyed Heart, terceiro álbum solo de Richards.

+ The New York Times: Keith Richards lança novo álbum depois de 23 anos

O filme vai mostrar bastidores da gravação do álbum, bem como contar histórias da influência que o rock americano teve na vida de um dos maiores guitarristas britânicos de todos os tempos.

O Estado acompanhou uma audição do novo disco em Nova York, no final de julho. Leia aqui como foi.

Recentemente, o músico disse que Metallica e Black Sabbath são uma grande piada.

No início de agosto, ele também disparou contra os Beatles: ‘Sgt. Peppers é um lixo’.

