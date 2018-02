‘Sgt. Pepper’s é um lixo’, diz Keith Richards sobre disco dos Beatles

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de 1967, é considerado por muitos o melhor disco de todos os tempos. Não para Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones. Em entrevista à revista Esquire, o músico deu a seguinte declaração a respeito da obra: “Os Beatles soavam ótimos quando eram os Beatles. Mas não tem muita raiz naquela música [ Sgt. Pepper’s]. Acho que eles se excederam”.

Keith compara o trabalho, inclusive, a Satanic Majesties, um disco também psicodélico, lançado pelos Rolling Stones no mesmo ano. “Algumas pessoas acham que é um disco genial, mas eu acho é uma mistura de lixo, mais ou menos como Satanic Majesties. Se eles (os Beatles) podem fazer um monte de m****, nós também podemos”, afirmou.

O guitarrista também disse que apesar de a fama de selvagens sexuais ter colado nos Stones, os Beatles também era muitos safados. “Aqueles garotas deixaram os Beatles loucos. Eles pararam de fazer turnês em 1966, já estavam cansados, prontos para ir para a Índia.”

Keith Richards lançará em 18 de setembro de 2015 o primeiro álbum solo dele em 23 anos, Crosseyed Heart, inspirado por ritmos como reggae, rock, country e blues. O guitarrista lançou seu primeiro disco solo gravado em estúdio, Talk Is Cheap, em 1988, num período de picuinhas com Mick Jagger sobre o caminho que os Stones deveriam seguir. O segundo, Main Offender, saiu em 1992. Levou mais 23 anos para aparecer com este terceiro.

