Jack White e Robert Plant tocam juntos na Argentina; veja fotos do festival

O Lollapalooza Argentina ocorreu neste fim de semana em San Isidro, na capital Buenos Aires, com basicamente o mesmo line-up de artistas que vêm ao Brasil nos próximos dias 28 e 29 – inclusive Jack White e Robert Plant, que tocaram uma música juntos durante o set do americano. Lemon Song, do Led Zeppelin II, vinha sendo executada como um cover nos shows de Jack White: ninguém melhor que Plant para cantar a música quando a oportunidade surgiu.

Essa não foi, aliás, a primeira oportunidade: ano passado, os organizadores do Glastonbury, na Inglaterra, admitiram que colocaram White e Plant em horários próximos no mesmo palco para ver se a colaboração aconteceria… os dois deixaram para a Argentina, e, quem sabe, talvez repitam a dose no próximo fim de semana no autódromo de Interlagos.

Interpol, Foster The People, Pharrell, Kooks, St. Vincent e Kasabian, entre outros, também tocaram no país vizinho. Veja algumas fotos do Lollapalooza Argentina 2015:

