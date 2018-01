Lollapalooza divulga horários dos shows

O Lollapalooza divulgou nesta terça-feira, 3, o horário dos shows previstos para o festival, nos dias 28 e 29 de março, no autódromo de Interlagos, em São Paulo (veja abaixo a lista completa).

No ano passado, houve choradeira pela coincidência de horários dos shows de Arcade Fire e New Order. Este ano o principal embate deve ser entre Kasabian e St. Vincent (os dois tocam no mesmo horário do sábado, dia 28).

Veja os horários:

SÁBADO (28/03)

Hora SKOL ONIX AXE PERRY 12h Baleia (12h05 – 12h50) Bula (12h55 -13h40) Banda 89 FM (12h – 12h30) 13h Banda do Mar (13h45 – 14h45) Boogarins (13h – 13h45) DJ Anna (13h – 14h) 14h Fitz and The Tantrums (14h50 – 15h50) Nem Liminha Ouviu (14h15 – 15h) Vintage Culture (14h15 – 15h15) 15h Alt-J (15h55 – 16h55) Kongos (15h30 – 16h30) E-cologik Vs Jakko (15h30 – 16h30) 16h DJ Snake (16h45 – 17h45) 17h Kasabian (17h – 18h15) St. Vincent (17h – 18h) 18h Robert Plant and The Sensational Space Shifters (18h20 – 19h35) SBTRKT (18h45 – 19h45) Dillon Francis (18h15 – 19h30) 19h Skrillex

(19h40 – 21h10) 20h Marina And The Diamonds (20h15 – 21h15) Ritmo Machine (20h – 21h) 21h Jack White (21h15 – 23h) Bastille (21h45 – 23h) Major Lazer (21h30 – 22h45)

DOMINGO (29/03)

Hora SKOL ONIX AXE PERRY 11h Scalene (11h50 – 12h35) 12h Far From Alaska (12h40 – 13h25) Dr. Phoebes (12h – 12h30) Chemical Surf (12h15 – 13h) 13h Molotov (13h30 – 14h15) Mombojó (13h – 14h) Fatnotronic (13h15 – 14h) 14h Rudimental (14h20 – 15h20) O Terno (14h30 – 15h30) Victor Ruiz AV Any Mello (14h15 – 15h) 15h Interpol (15h25 – 16h25) Big Gigantic (15h15 – 16h15) 16h The Kooks (16h30 – 17h30) Three Days Grace (16h – 17h) Carnage (16h30 – 17h30) 17h Foster The People (17h35 – 18h50) Pitty (17h30 – 18h30) The Chainsmokers (17h45 – 18h45) 18h Calvin Harris (18h55 – 20h10) 19h Young The Giant (19h – 20h) Childish Gambino (19h15 – 20h15) 20h Pharrell Williams (20h15 – 22h) The Smashing Pumpkins (20h30 – 22h) Steve Aoki (20h45 – 22h)

