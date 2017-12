Gloria Pires posta vídeo nas redes e agradece as manifestações de apoio: ‘Adorei os memes’

Em um vídeo postado nesta segunda-feira, 29, na sua página oficial, a atriz Gloria Pires disse que ficou surpresa com a repercussão da transmissão do Oscar na Rede Globo, da qual ela participou.

“Eu sou uma pessoa séria, tenho muitos anos trabalhando com isso, e claro que eu vi a maioria dos filmes. Não poderia ser diferente. Porém, alguns eu não vi. Animação e os curtas. Não é verdade que eu não vi nada”, falou.

Ela agradeceu as manifestações de apoio (como a hashtag #SomosTodosGloriaPires) e se demonstrou tranquila. “Eu aceitei o convite com o maior prazer”, comentou. “Eu não estou doente, cheguei ontem mesmo do Uruguai onde fomos apresentar o filme sobre Nise da Silveira”, explicou.

A atriz disse que está com um projeto novo para o Fantástico (“um formato que eu nunca fiz”) e também um novo programa, sobre o qual não entrou em detalhes.

“Eu quero dizer que está tudo bem, adorei os memes, achei super bacana, e obrigado por tudo, boa semana”, concluiu.

