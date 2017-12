Internautas ironizam comentários de Glória Pires durante transmissão do Oscar na Globo

A atriz Glória Pires, de 52 anos, estreou neste domingo, 28, como comentarista na cerimônia de entrega do Oscar, na TV Globo. Os comentários da artista logo chamaram a atenção de todos nas redes sociais. "Bacana". "Legal". "Merecido". "Acho interessante, mas não é o que eu esperava, não". Esses foram alguns dos comentários concisos de Gloria. Vale lembrar que a atriz já compareceu à uma edição do prêmio da Academia, em 1996. Na ocasião, ela fez parte do elenco de O Quatrilho, produção nacional indicada ao prêmio de melhor filme estrangeiro.