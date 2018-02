Filha de Whitney Houston é enterrada ao lado da cantora em Nova Jersey

WESTFIELD – Bobbi Kristina Brown foi enterrada ao lado de sua mãe, Whitney Houston, nesta segunda-feira, encerrando a vida breve e trágica da única filha da lendária cantora.

Pouco mais de 10 fãs foram ao cemitério de Westfield, no Estado norte-americano de Nova Jersey, para prestar homenagem a Bobbi, de 22 anos, que morreu na Geórgia na semana passada seis meses depois de ser encontrada inconsciente e com o rosto para baixo em uma banheira de sua casa.

Com fotos de Bobbi e Whitney, que era natural de Nova Jersey, os fãs se espremeram junto às barricadas montadas pela polícia enquanto um carro funerário dourado passava pelos portões do cemitério onde a intérprete de I Will Always Love You foi enterrada três anos atrás.

A filha de Whitney e do cantor de R&B Bobby Brown morreu depois de sofrer um dano cerebral irreversível em um incidente ainda não explicado em janeiro em sua residência de Roswell, na Geórgia.

Bobbi foi encontrada na banheira por seu companheiro, Nick Gordon, e um amigo, situação estranhamente semelhante à morte de sua mãe. Whitney, que tinha um longo histórico de abuso de drogas, morreu afogada na banheira de um hotel de Beverly Hills em 2012 aos 48 anos.

A cerimônia fúnebre foi reservada a amigos e familiares. Os fãs e a mídia foram impedidos de entrar no local do enterro. (REUTERS)